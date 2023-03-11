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18:28, 11 марта 2023Забота о себе

Названы вызывающие отечность продукты

Эксперт Вершинина: отечность вызывают чипсы, рыба и пицца

Фото: Emmy Smith / Unsplash

Вызывать отечность могут продукты, которые содержат большое количество солей, белков и глюкозы. Об этом сообщает портал «Здоровое питание» со ссылкой на эксперта Марину Вершинину.

Вызывающими отечность продуктами в первую очередь назвали чипсы, орешки, сухарики, рыбу и пиццу, соли из которых быстро всасываются в кишечнике, из-за чего возникает сильная жажда. Ниже в списке расположился алкоголь, так как молекулы этилового спирта способны задерживать воду. Топ-3 списка замкнули консервы, содержащие хлорид натрия или поваренную соль.

Вызывать отечность также могут продукты, в которых содержится большое количество сахара. В списке также оказались арбузы и дыни — они оказывают мочегонные эффект и, если организм не сможет избавиться от жидкости до ночного сна, то утром вероятнее всего можно проснуться с отечностью.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова назвала продукты, которые помогают сжигать жир. По ее словам, жиросжигающие компоненты содержатся в черном перце, зеленом чае, цедре цитрусовых, имбире, корице, базилике, петрушке, а также розмарине и меде.

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Нина Ташевская
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