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13:40, 11 марта 2023Культура

Названы лауреаты антипремии «Золотая малина»

Фильм «Блондинка» стал лауреатом антипремии «Золотая малина»

Кадр: фильм «Блондинка»

Названы лауреаты 43-й ежегодной антипремии «Золотая малина». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Худшим фильмом признали «Блондинку» с Аной де Армас. Работа также была отмечена в категории «Худший сценарий». При этом антипремию за худшую мужскую роль получил Джаред Лето за фильм «Морбиус». В номинации на худшую женскую роль организаторы признали победителями самих себя за то, что ранее включили в список номинантов 12-летнюю актрису Райан Киру Армстронг.

Что касается других наград, то худшей женской ролью второго плана признали Адрию Архону за игру в «Морбиусе». В аналогичной номинации среди мужчин антипремию забрал Том Хэнкс за роль в фильме «Элвис». Худшим режиссером были признаны Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) и Мод Сан, приз за восстановление репутации отдали Колину Фарреллу за «Банши Инишерина».

В январе 2023 года организаторы антипремии извинились перед 12-летней актрисой Райан Кирой Армстронг за номинацию «Худшая женская роль». Основатель премии Джон Уилсон принес свои извинения и пообещал, что в будущем артистов младше 18 лет номинировать на «Золотую малину» не будут.

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Нина Ташевская
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