Минкульт Украины анонсировал ревизию имущества Киево-Печерской лавры

Глава Минкульта Украины Ткаченко заявил, что имущество Киево-Печерской лавры ждет ревизия

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко анонсировал ревизию имущества Киево-Печерской лавры в эфире телеканала 1+1. Эфир опубликован на YouTube.

По словам Ткаченко, помимо недвижимого имущества в лавре есть более 800 музейных экспонатов, в том числе мощи святых, которые были переданы монахам. Он подчеркнул, что в отношении этих предметов будет отдельная ревизия. «Все это зафиксировано, все объекты есть в списке», — добавил министр.

Ткаченко предупредил, что «любые шаги» представителей Украинской православной церкви (УПЦ) касательно движимого имущества будут зафиксированы и повлекут за собой уголовную ответственность. Он также сообщил, что последняя такая ревизия проводилась в 2018 году.

В администрации заповедника «Киево-Печерская лавра» обязали монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. В качестве обоснования подобного требования были приведены выводы межведомственной рабочей группы о нарушении обителью условий договора по использованию госимущества. Однако представители УПЦ отказались это сделать.

