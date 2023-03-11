В Британии усомнились в шансах Уоллеса стать генсеком НАТО

Telegraph: Уоллес может не стать генсеком НАТО, если Британия не увеличит военные расходы

У главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса может не остаться шансов стать следующим главой НАТО из-за неспособности увеличить расходы на оборону. Такую оценку дала газета The Telegraph.

В настоящее время генсеком Североатлантического альянса является Йенс Столтенберг. Уоллес является одним из кандидатов на его замену. Однако, отмечает издание, в настоящее время существуют опасения по поводу состояния британской армии после многих лет недостаточного инвестирования. «Если он не добьется значительного увеличения, скорее всего, следующий генеральный секретарь будет из другого места. Другие страны серьезно увеличивают свои расходы на оборону», — сообщил собеседник газеты.

В ноябре газете The New York Times писала, что среди кандидатов, которые могут возглавить Североатлантический альянс после ухода Столтенберга, оказались четыре женщины. В список возможных кандидатов попали канадский вице-премьер с украинскими корнями Кристю Фриланд, эстонский премьер Кая Каллас, словацкий президент Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Позже издание Politico добавило в список главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.