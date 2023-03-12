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11:53, 12 марта 2023Мир

Названы преимущества России в конфликте на Украине

Times of San Diego: слабость Украины заключается в зависимости от иностранного оружия
СюжетНаселение России:

Фото: Valery Sharifulin / Reuters

Россия обладает преимуществом в конфликте на Украине из-за превосходящей численности населения и зависимости Украины от поставок иностранного оружия. Такого мнения придерживается экономист Рикардо А. Креспо, колонку которого опубликовало издание Times of San Diego.

Креспо назвал конфликт на Украине «войной на истощение», в которой преимущество получает сторона с наибольшими людскими резервами. «Поскольку российское население в три раза больше украинского, здесь у России преимущество», — пишет он.

Вторая проблема Украины, по мнению автора, заключается в неспособности самостоятельно производить необходимую военную технику. «Зависимость от поставок иностранного оружия и боеприпасов, как показывает нехватка боеприпасов, которую испытывает Украины, — это фундаментальная слабость, дающая [президенту России Владимиру] Путину еще одно преимущество», — пояснил Креспо.

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Третьей проблемой он считает отсутствие согласия при обсуждении целей конфликта. Возвращение Крыма, Донецка и Луганска, на котором настаивает украинское руководство, по его словам, нереалистично, особенно на фоне изменившегося общественного мнения в США. «Последние опросы показывают уменьшение поддержки неограниченной финансовой и военной помощи Украине», — пишет Креспо.

Украине предстоит столкновение с ослабленной, но по-прежнему сильной российской армией и долгая война, в которой Россия все еще может победить

Рикардо А. Креспоэкономист

Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что в украинском конфликте время сейчас на стороне России. Автор статьи призвал поскорее отдать Вооруженным силам Украины все оружие, чтобы срочно спасти уже и так разрушенную страну.

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Олег Парамонов
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