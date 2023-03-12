Начато расследование из-за отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова

Адвокат: СК возбудил уголовное дело из-за отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о покушении на убийство командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, получившего 8 февраля отравленное письмо. Об этом «Ленте.ру» сообщил его адвокат Денис Шапиро.

«Военный следственный отдел Следственного комитета России возбудил уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «а», «б», «е» части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в связи с осуществлением последними служебной деятельности общеопасным способом")», — сказал Шапиро.

Он рассказал, что его доверителя — заместителя командующего 2-го армейского корпуса Вооруженных Сил России генерал-майора Апты Алаудинова и его адъютанта — лейтенанта Джамбулата Мизаева признали по делу потерпевшими. Адвокат выразил уверенность, что следствие сможет установить всю цепочку соучастников преступления, начиная от заказчика и кончая исполнителями.

Шапиро не исключил, что в процессе расследования могут быть возбуждены и новые уголовные дела, квалифицирующие действия лиц, допустивших возможность попадания гражданской корреспонденции в специализированную почтовую службу, доставляющую секретные документы.

«Это могут быть такие составы преступлений, как халатность (статья 293 УК РФ), превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ), — полагает Шапиро. Либо же эти лица будут признаны соучастниками и тогда они будут отвечать за покушение на убийство».

Ранее Шапиро обратился к главному военному прокурору Валерию Петрову. Он просил передать материал доследственной проверки по факту покушения на Алаудинова, который находился в воинской части, в центральный аппарат СК. Адвокат просил главу СК взять расследование отравления генерал-майора под личный контроль.

«Александр Бастрыкин 9 марта поручил руководству Главного военного следственного управления России (ГВСУ) возбудить дело. В тот же день было принято такое решение», — сказал Шапиро.

Согласно материалам дела, 8 февраля около 17:30 мск фельдъегерь узла почтовой связи доставил в штаб 2-го армейского корпуса корреспонденцию, среди которой имелось письмо в запечатанном конверте, адресованное Апты Алаудинову. Вскрыв конверт в тот же день, Алаудинов и его адъютант почувствовали «резкий специфический запах».

Командир «Ахмата» и его помощник умылись с мылом, но через час у них начался кожный зуд, чувство жара в теле, ломота в суставах, отек слизистой, а также боль и жжение в области живота и судороги мышц. Пострадавших госпитализировали в медсанбат, где, как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, «благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, им удалось избежать тяжких последствий». С 11 по 17 февраля Алаудинов и Мизаев прошли лечение в Москве в госпитале имени Вишневского с диагнозом «отравление неизвестным веществом».

«Медики выяснили, что для отравления использовали смесь бромциана и другого, пока не установленного ядовитого вещества. Отправителем письма значилась 83-летняя бабушка-россиянка. Теперь следователи выясняют, как оно могло попасть в фельдъегерскую службу», — сказал Шапиро.