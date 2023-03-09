Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:52, 9 марта 2023Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке отравления командира отряда «Ахмат»

Председатель СКР поручил возбудить дело по факту попытки отравления Апти Алаудинова
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Александр Река / ТАСС

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинова. Об этом в четверг, 9 марта, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Алаудинова пытались отравить 8 февраля. Адъютант командира «Ахмата» получил конверт с сообщением для генерала, письмо внутри которого было пропитано отравляющим веществом. Алаудинов, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, понял, что бумага отравлена, по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры.

7 марта сообщалось, что командир «Ахмата» Алаудинов вернулся в зону СВО. Он заявил, что у него нет желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда его бойцы ведут боевые действия на передовой. В связи с этим Алаудинов сказал, что будет лечиться на ходу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Балицкий заявил о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ на севере Запорожья
На ЗАЭС оценили обстановку после отключения Украиной ЛЭП
Умер французский актер и певец Марсель Амон
Кайли Дженнер показала тело в бикини
Харьков полностью обесточило
Пять человек пострадали при взрыве в российском кафе
Бывшего полицейского ИВС осудили на пять лет условно за превышение полномочий
Рэпер Птаха перестал выходить на связь после обстрела в ДНР
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Конгресс в 2022-м
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.