Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке отравления командира отряда «Ахмат»
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинова. Об этом в четверг, 9 марта, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).
Алаудинова пытались отравить 8 февраля. Адъютант командира «Ахмата» получил конверт с сообщением для генерала, письмо внутри которого было пропитано отравляющим веществом. Алаудинов, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, понял, что бумага отравлена, по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры.
7 марта сообщалось, что командир «Ахмата» Алаудинов вернулся в зону СВО. Он заявил, что у него нет желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда его бойцы ведут боевые действия на передовой. В связи с этим Алаудинов сказал, что будет лечиться на ходу.