Бастрыкин поручил возбудить дело о попытке отравления командира отряда «Ахмат»

Председатель СКР поручил возбудить дело по факту попытки отравления Апти Алаудинова

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинова. Об этом в четверг, 9 марта, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Алаудинова пытались отравить 8 февраля. Адъютант командира «Ахмата» получил конверт с сообщением для генерала, письмо внутри которого было пропитано отравляющим веществом. Алаудинов, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, понял, что бумага отравлена, по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры.

7 марта сообщалось, что командир «Ахмата» Алаудинов вернулся в зону СВО. Он заявил, что у него нет желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда его бойцы ведут боевые действия на передовой. В связи с этим Алаудинов сказал, что будет лечиться на ходу.