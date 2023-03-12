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13:06, 12 марта 2023Мир

В Турции выразили уверенность в продлении зерновой сделки

Глава МО Турции Акар выразил надежду на позитивное решение по продлению зерновой сделки

Фото: Viacheslav Musiienko / Unsplash

В Турции выразили уверенность в продлении зерновой сделки. Об этом в воскресенье, 12 марта, со ссылкой на министра обороны страны Халуси Акара сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, Турция верит, что переговорный процесс завершится положительно, поскольку видит позитивный подход сторон к продлению зерновой сделки. «Мы убеждены, что после 18 марта следка будет продлена», — заявил Акар. Он также уточнил, что за время реализации сделки удалось перевезти порядка 24 миллионов тонн зерна.

10 марта об осторожном оптимизме в вопросе продления зерновой сделки заявили и в России.

8 марта генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве призвали продлить зерновую сделку, поскольку экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.

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Владимир Седов
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