Глава МО Турции Акар выразил надежду на позитивное решение по продлению зерновой сделки

В Турции выразили уверенность в продлении зерновой сделки. Об этом в воскресенье, 12 марта, со ссылкой на министра обороны страны Халуси Акара сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, Турция верит, что переговорный процесс завершится положительно, поскольку видит позитивный подход сторон к продлению зерновой сделки. «Мы убеждены, что после 18 марта следка будет продлена», — заявил Акар. Он также уточнил, что за время реализации сделки удалось перевезти порядка 24 миллионов тонн зерна.

10 марта об осторожном оптимизме в вопросе продления зерновой сделки заявили и в России.

8 марта генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве призвали продлить зерновую сделку, поскольку экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.