Насиловавшего семь лет двух школьниц россиянина отправили в колонию

В Пермском крае насиловавшему с семилетнего возраста школьниц россиянину дали 15 лет

В Пермском крае к 15 годам колонии строгого режима приговорили насиловавшего двух девочек россиянина. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, мужчина совершал изнасилования знакомых ему школьниц на протяжении семи лет. Осужденный начал совершать преступления в состоянии алкогольного опьянения, когда его жертвам было семь лет. Его задержали в 2022 году после того, как одна из потерпевших рассказала о происходящем матери.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело.

9 февраля сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) пойдет под суд 61-летний ранее судимый российский пенсионер, обвиняемый в изнасилованиях и убийствах детей и женщин.

