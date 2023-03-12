Британский генерал заявил о неготовности Великобритании к современной войне

Генерал-майор Чарльз Коллинз заявил об отставании Великобритании в ПВО и беспилотниках

Заместитель начальника Генерального штаба британской армии, генерал-майор Чарльз Коллинз заявил, что конфликт на Украине показал неготовность Великобритании к современным боевым действиям. Свои взгляды он изложил в свежем номере журнала British Army Review.

По словам Коллинза, многолетняя специализация на контртеррористических операциях привела к отставанию британской армии в области ПВО, дальнобойной артиллерии, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, наблюдаемая на Украине плотность огня вынуждает внести поправки в устаревшие расчеты, которыми Великобритания руководствовалась при заготовке боеприпасов.

Ведение войны исключительно через посредников — это риск. Силы посредников — не наши собственные, и нельзя рассчитывать, что политические цели, которые у них могут быть, полностью совпадают с целями британской армии Чарльз Коллинз заместитель начальника Генерального штаба британской армии

Коллинз считает, что конфликт на Украине демонстрирует, как будут выглядеть военная техника, технологии и боеприпасы, необходимые для ведения войны в XXI столетии.

«Во-первых, использование беспилотных летательных аппаратов ведет к созданию прозрачного поля боя, на котором негде спрятаться, — пишет он. — Во-вторых, радиоэлектронная борьба становится великим уравнителем: лишая войска связи, она загоняет их обратно в XX век. В-третьих, территории легко фрагментировать, причем наземное ПВО может отрезать наземные силы от воздуха, а противокорабельные крылатые ракеты — от моря. В-четвертых, сохраняется необходимость в массированном огне, немногочисленных высокоточных ударов недостаточно».

Ранее сообщалось, что опасно низкий уровень вооружений из-за военной помощи Украине и кадровый голод подрывают боеготовность британской армии и ее способность отвечать на угрозы. К такому выводу пришли авторы отчета комитета по обороне палаты общин Великобритании.