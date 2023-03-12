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18:04, 12 марта 2023Мир

Журналист Херш уличил США в попытке отвлечь внимание от его расследования

Журналист Херш: публикации NYT по «Северным потокам» отвлекают внимание от его статьи

Фото: Reuters

Публикация The New York Times (NYT) с новыми разведдаными по взрывам на газопроводах «Северный поток» призваны отвлечь внимание от изначального расследования американского журналиста Сеймура Херша. В этом он уличил США, передает РИА Новости.

7 марта NYT опубликовала материал, в котором со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы.

«Они (правительство США) пытаются отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики», — сказал он. Журналист отметил, что украинские Военно-морские силы хоть и могут сбрасывать мины, у них нет водолазной камеры.

Херш опубликовал свое расследование по взрывам на газопроводах 8 февраля. Он обвинил в организации атак Соединенные Штаты. По словам журналиста, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

Он также выразил мнение, что подрыв российских газопроводов вызовет негативные политические последствия для авторитета США в качестве глобальной державы. Подобные акции против союзников по НАТО могут вызвать в организации раскол, убежден Херш.

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Алина Гончарова
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