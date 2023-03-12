В Херсонской области полицейские нашли схрон с автоматами и гранатометами

В Херсонской области МВД задержало владельца тайника с оружием и бронезащитой

В Херсонской области силовики обнаружили в лесу тайник с гранатометами и автоматами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным МВД, о тайнике стало известно в ходе проверки оперативной информации о жителе поселка Челбурда, который хранит оружие и боеприпасы. Выяснилось, что схрон расположен в лесном массиве. Всего были найдены 12 автоматов, два подствольных гранатомета, фрагмент активной танковой бронезащиты, станок для снаряжения пулеметной ленты. Владельца тайника задержали.

На допросе он заявил, что якобы все это оружие нашел на местном полигоне, где его бросили ушедшие из региона в ходе наступления сил специальной военной операции украинские военные. Возбуждено уголовное дело.

10 марта сообщалось, что полицейские за два дня выявили восемь тайников с боеприпасами в Херсонской области.