Полиция за два дня выявила восемь тайников с боеприпасами в Херсонской области

В Херсонской области полицейские выявили восемь тайников с боеприпасами за два дня

Полицейские за два дня выявили восемь тайников с боеприпасами в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Один из тайников правоохранители нашли в Скадовском районе возле дороги Херсон — Керчь. Из него они изъяли гранату, а также трассирующие, бронебойные и обычные патроны. Помимо этого, среди мусора возле одного из жилых домов в Скадовске обнаружили сигнальную мину, патроны, ракетницы, взрыватель и дымовые шашки.

Возле поселка городского типа Чаплинка стражи порядка нашли два схрона и извлекли из них танковый заряд, мины, взрыватели, артиллерийские снаряды, патроны и гранатометные заряды.

В Каланчакском округе возле села Хорлы полицейские извлекли мины, гранаты, автоматы и патроны. Недалеко от поселка Любимовка в Каховском округе были найдены взрыватели, автомат, корпус для гранат и патроны.

На территории агрокомплекса в селе Воскресенка сотрудники МВД обнаружили патроны и другие боеприпасы. Возле села Новоивановка недалеко от Геническа было найдено шесть гранатометных выстрелов.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли три схрона с боеприпасами и гранатометом в Херсонской области.