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11:06, 12 марта 2023Россия

Число пострадавших в ДТП в Саратовской области увеличилось до 15

Число пострадавших в массовом ДТП в Саратовской области увеличилось до 15

Фото: Elena Mayorova / Reuters

Число пострадавших в ДТП в Саратовской области, где столкнулись 15 автомобилей, увеличилось до 15. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

«Трое детей, девять взрослых увезли в [больницу] Балаково, 14-летний подросток в тяжелом состоянии: ушиб головного мозга. В основном переломы костей со смещением. Двое взрослых взяты в операционную. В Хвалынскую РБ госпитализированы двое взрослых с переломами. Один отказался от госпитализации», — написал министр.

Как сообщалось ранее, массовое ДТП на трассе в Саратовской области произошло утром 12 марта. Звонок в службу «112» поступил в 07:44 по местному времени (06:44 по московскому). Авария произошла в Хвалынском районе на 93 километре трассы Р-228.

Изначально сообщалось о восьми пострадавших.

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Варвара Кошечкина
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