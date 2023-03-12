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08:14, 12 марта 2023Мир

В Китае указали на причину стремления США к войне

Global Times: обилие военных советников сделало внешнюю политику США милитаризированной

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Обилие военных генералов в рядах советников президента США Джо Байдена делает американскую внешнюю политику милитаризированной. На это указала китайская газета Global Times.

«Генералы и адмиралы, как на действительной службе, так и в отставке, теперь считаются самыми желанными советниками президента США по внешней политике», — говорится в материале. Отмечается, что их заслуги зачастую затмевают заслуги профессиональной дипломатической службы.

При этом президенту предлагается меньше невоенных вариантов действий, утверждает издание. «Естественно, их инструментарий содержит в основном "молотки", а большинство внешнеполитических вызовов выглядят как гвозди», — пишет автор материала. В результате милитаризованная внешняя политика вынуждает США склоняться к войне с Китаем.

Ранее ufptnf Global Times заявила, что заявления Вашингтона о значимости мира и развития превратились в иллюзию и стали инструментом для продвижения гегемонии США.

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Марина Совина
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