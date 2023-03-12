Назван возможный признак начинающегося инсульта

Express: незадолго до инсульта у человека может наблюдаться кратковременная потеря зрения

Незадолго до инсульта у человека может наблюдаться полная или частичная кратковременная потеря зрения, наиболее часто появляющаяся по утрам. Об этом предупреждает Express со ссылкой на специалистов Harvard Health.

Столкнувшиеся с подобной проблемой люди отмечают, что перед глазами словно появляется темное пятно или тень, говорится в материале. Кроме того, зачастую пациенты жалуются на потерю зрения в одном глазу сразу после пробуждения. В 80 процентах таких случаев зрение полностью восстанавливается, уточнили эксперты.

Врачи также напомнили о необходимости медикаментозного лечения после перенесенного сердечно-сосудистого заболевания. Они пояснили, что некоторые пациенты склонны отказываться от «всякой химии», как только начинают чувствовать себя лучше, что неминуемо приводит к отправной точке и сводит на нет все предпринятые для выздоровления усилия.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская перечислила меры профилактики инсульта. Она посоветовала следить за уровнем холестерина и ежегодно делать ЭКГ.