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10:17, 12 марта 2023Бывший СССР

В МИД Украины оценили возможность поставки Киеву истребителей в ближайшее время

Кулеба заявил, что не рассчитывает на поставки истребителей Киеву в ближайшее время

Фото: Janis Laizans / Reuters

Киеву едва ли стоит рассчитывать на поставки истребителей из западных стран в ближайшее время. Так возможность скорого получения самолетов оценил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild am Sonntag.

«Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения», — заявил министр.

При этом, отметил Кулеба, начать обучение украинских пилотов стоит уже сейчас, чтобы в дальнейшем, когда решение о передаче Киеву истребителей будет принято, на это не пришлось тратить еще несколько месяцев.

Ранее в марте сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и власти США запутались в программе подготовки украинских военных летчиков. Так, украинский лидер заявил, что его американский коллега Джо Байден обещал проработать вопрос подготовки пилотов к полетам на истребителях F-16. В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что появление летчиков на базе ВВС США в Аризоне является «не подготовкой к пилотированию F-16, а оценкой того, насколько они могут использовать определенные американские виды вооружений на своих истребителях, то есть на МиГах».

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Варвара Кошечкина
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