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07:23, 9 марта 2023Бывший СССР

Киев и Вашингтон запутались в подготовке украинских военных летчиков

Зеленский и США запутались в программе подготовки украинских военных летчиков

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и власти США запутались в программе подготовки украинских военных летчиков. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Зеленский заявил, что его американский коллега Джо Байден обещал проработать вопрос подготовки пилотов к полетам на истребителях F-16. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что появление летчиков на базе ВВС США в Аризоне является «не подготовкой к пилотированию F-16, а оценкой того, насколько они могут использовать определенные американские виды вооружений на своих истребителях, то есть на МиГах».

7 марта спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат рассказал, что Киев отправил в США двух украинских пилотов, чтобы американские военные проверили их уровень подготовки. По его словам, «философия управления советской техникой несколько иная, чем философия управления западной техникой».

Ранее выяснилось, что два летчика из Украины начали обучаться в США. Пилотам предстоят тренировки на симуляторах, а совершение полетов не запланировано.

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Марина Совина
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