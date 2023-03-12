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09:06, 12 марта 2023Россия

Россиянам назвали условия отказа в предоставлении отпуска при увольнении

HR-консультант Губанов: право на отпуск при увольнении определяется трудовым договором

Фото: Sigmund / Unsplash

Руководитель направления продаж «Авито Работы» Роман Губанов рассказал о праве работодателя отказать сотруднику в предоставлении отпуска при увольнении. Об этом он сообщил RT.

Специалист подчеркнул, что в такой ситуации все зависит от отпускных графиков. Так, если сотрудник заблаговременно согласовал дату отпуска с руководством, то никаких сложностей возникнуть не должно. «Если работник не обговорил этот вопрос и не отгулял свои выходные за время работы, то руководитель вправе сам решить, запретить или разрешить отпуск», — отметил Губанов.

Он уточнил, что сотруднику могут отказать в такой возможности, если в трудовом договоре указано, что он обязан отработать две недели без отпуска перед увольнением. «Есть и еще одна веская причина, при которой отпуск работнику не положен, — увольнение за невыполнение обязанностей», — добавил эксперт. Он указал, что работодатель вправе уволить подчиненного в случае нарушения закона или трудовой дисциплины.

Ранее россиянам рассказали о положенных им надбавках к зарплате. Отмечалось, что работодатель должен доплачивать, в частности, за сверхурочную работу и при работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

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Варвара Кузьмина
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