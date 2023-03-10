Россиянам рассказали о праве на надбавки к зарплате

Юрист Антонова заявила, что россияне имеют право на надбавку за сверхурочную работу

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова в беседе с агентством «Прайм» рассказала о надбавках к зарплате, которые положены россиянам.

По словам Антоновой, некоторые виды надбавок прописаны в законе, и работодатель обязан их производить. К выплатам компенсационного характера относятся: надбавки за работу с вредными или опасными условиями труда, за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

Также у россиян есть право на выплаты при выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий (должностей), при работе в ночное время, при сверхурочной работе, а также при работе в выходные и нерабочие праздничные дни, заявила она.

К стимулирующим надбавкам юрист отнесла: выплату за качество выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты работы, за материальную ответственность, за наличие квалификационной категории, а также материальную помощь.

Ранее россиянам рассказали о невыгодности пропуска работы в феврале. Cтоимость одного рабочего дня в этом коротком месяце выше, чем в любом другом, заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.