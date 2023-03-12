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10:55, 12 марта 2023Мир

В сети раскритиковали заявление главы Еврокомиссии о санкциях против России

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Урсулы фон дер Ляйнен о санкциях

Фото: Sarah Silbiger / Unsplash

В сети раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своем посте она пообещала приложить еще больше усилий, чтобы нанести ущерб экономике России.

«Мы продолжим поддерживать Украину и сокращать возможности для ведения войны, которыми обладает Россия, — заявила фон дер Ляйнен. — Мы усиливаем принуждение к исполнению санкций, чтобы предотвратить их обход. Необходимо нарушить каналы поставок, которые продолжают подпитывать российскую военную машину, и наложить санкции на тех, кто к ним причастен».

«Что значит "мы"? — написал в ответ один из пользователей Twitter. — Кто "мы". И кстати, сожалею, но должен сообщить, что санкции не действуют. Они приводят только к обнищанию европейских граждан».

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«Вас никто не избирал, — прокомментировал другой. — Возможно, вам следует прекратить говорить и действовать от имени всех европейцев. Говорите за себя!»

«Проблема с самого начала была вызвана продвижением на восток, — считает третий. — Время признать стратегическую ошибку, осознать, что Россия победила, заключить мир и сберечь сотни тысяч жизней».

«Отправляйте воевать собственных детей, — написал еще один из пользователей. — Украинцам надоела ваша спровоцированная война».

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии обсудила ситуацию на Украине с президентом США Джо Байденом. По ее словам, в этом году ЕС предоставит Киеву 18 миллиардов евро — 1,5 миллиарда в месяц. Кроме того, стороны рассмотрели действия для поддержки четырех миллионов беженцев в Европы и обсудили санкции против России.

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Алиса Дмитриева
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