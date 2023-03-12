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16:19, 12 марта 2023Интернет и СМИ

Пользователи Twitter раскритиковали слова Макрона о недопустимости победы России

Пользователи Twitter раскритиковали Макрона за слова о недопустимости победы России

Фото: Kin Cheung / Reuters

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил о том, что Россия «не может и не должна победить» в конфликте с Украиной. Они оставили свои комментарии под публикацией телеканала SkyNews.

«Две марионетки Всемирного экономического форума читают вслух заготовленный текст», — написал пользователь с ником @Awakened1114.

«И они нацелены достичь продолжительных и приемлемых мирных условий, одновременно поставляя Украине оружие», — заявил @MagicMatondo_

«Те же самые марионетки использовались при введении локдаунов, обязательной вакцинации, (...) — почему вообще кто-то верит их словам? Если вы хотите мира, вы не отправляете оружие и деньги нас, налогоплательщиков», — считает @ParkySteve.

Некоторые из комментаторов заявили, что Макрон — слабый человек, а также сравнили наблюдение за происходящим с просмотром старых комедийных шоу.

Ранее сообщалось, что в ходе пресс-конференции с Сунаком Макрон заявил о намерении помочь Киеву начать контрнаступление. Он также призвал не допустить превращения конфликта на Украине в глобальное противостояние.

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Сергей Истомин
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