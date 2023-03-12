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15:33, 12 марта 2023Мир

В Италии опровергли обсуждение отправки западных войск на Украину

Глава МИД Италии Таяни: отправка западных войск на Украину никогда не обсуждалась

Фото: Remo Casilli / Reuters

Отправка западных войск на Украину никогда не обсуждалась. Такую возможность опроверг вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, передает ТАСС.

«Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча [представителей] Группы семи с участием [госсекретаря США Энтони] Блинкена, отправка войск никогда не обсуждалась», — заявил он.

10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Запад «очень близок» к тому, чтобы всерьез обсуждать перспективу отправки своих сил на Украину. Орбан опасается, что на столе уже лежит предложение, согласно которому союзники Украины отправят туда свих солдат.

Ранее президент США Джо Байден опроверг отправку американских военных на Украину на фоне сообщений об увеличении влияния Соединенных Штатов в регионе. По его словам, Вашингтон ограничивается отправкой материальной помощи и снаряжения.

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Алина Гончарова
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