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15:21, 12 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о ходе боев на двух направлениях

МО РФ заявило о ликвидации 50 солдат ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: РИА Новости

На южнодонецком и запорожском направлениях были ликвидированы свыше 50 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ходе боев на этих двух направлениях отчитались журналистам в Минобороны России.

Огнем артиллерии группировки войск «Восток» были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР, Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп.

За минувшие сутки на данных направлениях уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30 ВСУ, сообщили в оборонном ведомстве.

11 марта Минобороны сообщило, что на южнодонецком и запорожском направлениях украинская армия потеряла до 70 бойцов, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубицу Д-20.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Алина Гончарова
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