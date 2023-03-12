В Омске священника заподозрили в педофилии

Настоятеля храма в Омске заподозрили в педофилии, он приглашал в гости 12-летнего мальчика

В Омске настоятеля храма заподозрили в педофилии. 12-летний мальчик рассказал, что священник приглашал его в гости и приставал к нему. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, 53-летний иерей Николай и пятиклассник должны были вместе пойти в храм Нерукотворного образа спасителя. Ребенок помогал священнику и работал в храме пономарем. По словам мальчика, дома настоятель совершал в отношении него развратные действия.

Уточняется, что инцидент произошел в середине февраля. Мама пострадавшего написала на Николая заявление в полицию, его задержали. Священнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Омске суд приговорил к 20 годам лишения свободы 49-летнего мужчину, изнасиловавшего девятилетнюю девочку. В августе 2022-го он пообещал девочке сладости, завел в безлюдный пустырь, избил и, угрожая убийством, надругался над жертвой.