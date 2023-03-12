Версию о причастности США к подрыву «Северных потоков» назвали неудобной для ФРГ

Евродепутат Бек: намеки на вину США в подрыве «Северных потоков» неудобны для властей ФРГ

Версия о причастности Вашингтона к взрывам на «Северных потоках» неудобна для немецких властей, поскольку США являются основным союзником Германии. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента Гуннар Бек.

По его словам, распространение новых предположений о виновных в диверсии на трубопроводах направлено на создание путаницы и отвлечение внимания. «Есть определенные подозрения, а западные правительства не проявляют большого интереса к расследованию этого вопроса. Мы можем сделать вывод, что они хотят прекратить дискуссию», — отметил Бек.

Он указал, что Берлин не предпринял попыток выяснить раньше остальных, кто ответственен за подрыв газопроводов. По мнению евродепутата, немецкое правительство рассчитывает, что проблема исчезнет со временем. Он также спрогнозировал продолжение расследования, поскольку никакие предоставленные на сегодняшний день данные не проясняют ситуацию. При этом, считает парламентарий, власти Германии продолжат блокировать настоящее расследование произошедшего.

Ранее Бек предположил, что целью подрыва Вашингтоном «Северных потоков» являлось разрушение экономических отношений Германии и России. Он заявил, что США руководствовались стратегическими причинами, чтобы оборвать сотрудничество Москвы с Берлином.