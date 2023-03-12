В Великобритании раскрыли «унизительную правду» о стране

Генерал-майор Чарльз: армия Британии не способна самостоятельно вести боевые действия

Заместитель начальника Генерального штаба британской армии, генерал-майор Чарльз Коллинз заявил, что армия Великобритании больше не способна самостоятельно вести боевые действия. Его слова приводит Daily Mail.

Коллинз призвал британское правительство смириться с унизительной правдой. «Дни независимого ведения британской армией войн — таких, как на Фолклендах, — прошли и что будущая роль страны заключается всего лишь в дополнении войск других государств», — отметил генерал-майор.

По мнению Коллинза, если бы Британия в одиночку сражалась на Украине, у нее бы уже закончились боеприпасы и оборудование. Он считает, что его Великобритании может претендовать на звание одного из ведущих членов НАТО только в том случае, если сможет создать армию, которая сможет сражаться в любой точке мира и при любых обстоятельствах.

Коллинз также заявил, что вести исключительно прокси-войны — это большой риск. «Прокси-силы не могут быть вашими собственными, у них собственные политические цели, которые необязательно совпадают с целями британской армии», — подчеркнул он.

Ранее Коллинз заявил, что конфликт на Украине показал неготовность Великобритании к современным боевым действиям. По его словам, многолетняя специализация на контртеррористических операциях привела к отставанию британской армии в области ПВО, дальнобойной артиллерии, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.