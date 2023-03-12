Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:34, 12 марта 2023Ценности

Блогерша с двухметровыми волосами раскрыла способ их мытья

Австралийская Рапунцель отжимает всю воду из волос перед нанесением на них кондиционера

Кадр: @theaussierapunzel

Блогерша с никнеймом @theaussierapunzel, обладающая двухметровыми волосами, раскрыла правильный способ их мытья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале ролика Софи, известная в сети как Австралийская Рапунцель, предстала перед подписчиками в душе. Она рассказала, что секрет ее длинных и здоровых волос заключается в правильном нанесении кондиционера. «Это очень просто, и некоторые из вас, возможно, уже так делают. Нужно отжать всю воду из прядей, прежде чем нанести кондиционер», — посоветовала автор видео.

По ее словам, таким образом средство не разбавляется водой и полностью проникает в структуру волос, делая их увлажненными. Кроме того, данный метод предотвращает появление секущихся концов.

Зрители облагодарили девушку за рекомендации в комментариях. «Мои волосы сильно пострадали от обесцвечивания несколько лет назад, и этот способ так мне помог!», «Это определенно изменило мои волосы», «Боже, этот способ так хорошо работает! Спасибо!» — высказывались они.

В июне 2022 года Австралийская Рапунцель назвала лучший способ ускорить рост волос. Так, Софи призналась, что делает массаж головы с маслом розмарина. Данное средство стимулирует кровообращение и обладает противовоспалительными свойствами, уточнила блогерша.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Киеву из-за акций протеста в Европе
Призывы США к трейдерам не бояться торговать российской нефтью объяснили
Минкульт Украины высказался об идее переименовать Россию в Московию
Жители Болгарии вышли на акцию за нейтралитет в конфликте на Украине
Россиян предупредили об опасности стремления быстрее погасить ипотеку
Оценено влияние выборов в США на поддержку Украины
Никарагуа приостановила дипломатические отношения с Ватиканом
Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске
Блогерша с двухметровыми волосами раскрыла способ их мытья
Стилист назвала основные лайфхаки для женщин плюс-сайз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.