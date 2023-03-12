Блогерша с двухметровыми волосами раскрыла способ их мытья

Австралийская Рапунцель отжимает всю воду из волос перед нанесением на них кондиционера

Блогерша с никнеймом @theaussierapunzel, обладающая двухметровыми волосами, раскрыла правильный способ их мытья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале ролика Софи, известная в сети как Австралийская Рапунцель, предстала перед подписчиками в душе. Она рассказала, что секрет ее длинных и здоровых волос заключается в правильном нанесении кондиционера. «Это очень просто, и некоторые из вас, возможно, уже так делают. Нужно отжать всю воду из прядей, прежде чем нанести кондиционер», — посоветовала автор видео.

По ее словам, таким образом средство не разбавляется водой и полностью проникает в структуру волос, делая их увлажненными. Кроме того, данный метод предотвращает появление секущихся концов.

Зрители облагодарили девушку за рекомендации в комментариях. «Мои волосы сильно пострадали от обесцвечивания несколько лет назад, и этот способ так мне помог!», «Это определенно изменило мои волосы», «Боже, этот способ так хорошо работает! Спасибо!» — высказывались они.

В июне 2022 года Австралийская Рапунцель назвала лучший способ ускорить рост волос. Так, Софи призналась, что делает массаж головы с маслом розмарина. Данное средство стимулирует кровообращение и обладает противовоспалительными свойствами, уточнила блогерша.