Важность пенсионной реформы во Франции для Макрона объяснили

Политолог Осипов назвал пенсионную реформу во Франции главной в программе Макрона

Пенсионная реформа стала самым важным проектом в программе президента Франции Эммануэля Макрона, считает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причины внесения изменений в пенсионное законодательство страны.

Зачем Франции нужна пенсионная реформа

Сенат Франции проголосовал за проведение в стране пенсионной реформы. Ее поддержали 195 сенаторов, против выступили 112 человек, передает Reuters. Пенсионная реформа дважды входила в предвыборную программу действующего главы государства, отметил политолог.

«Это главное, что он обещал избирателям перед тем, как избирался президентом дважды. Эта реформа нужна, потому что это реформа от безысходности. Во Франции стареет население, есть определенные экономические проблемы, а главное, что расходы на действующую пенсионную систему в стране выше, чем странах-конкурентах Франции. Сегодня Франция тратит в год 320 миллиардов евро на пенсии, это примерно 14 процентов ВВП страны. Если сравнивать с другими европейскими странами, то больше только у Италии и у Греции, — странах, которые находятся в глубоком экономическом кризисе», — объяснил он.

Франция неизбежно должна проводить пенсионную реформу, иначе в ближайшем будущем придется сокращать пенсии, на что ни одно правительство не готово пойти. Фактически единственным выходом из нынешней ситуации является повышение пенсионного возраста, что Макрон и пытается сегодня сделать Евгений Осипов старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Как изменится законодательство

Ключевым моментом реформы, который вызывает недовольство большинства французов, стало повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет с 2030 года. Однако есть и другие пункты, объяснил Осипов.

«Основной ее смысл заключается в том, чтобы унифицировать различные пенсионные режимы. Во Франции существует 37 пенсионных режимов в зависимости от профессии, категории граждан, стажа, выслуги. Это очень сложная система, в которой сами французы не могут разобраться, поэтому давно существует запрос на унификацию. При этом реформа предполагает довольно заметное увеличение минимальной пенсии. Минимальная пенсия во Франции сейчас 1100 евро, средняя — 1400, реформа предполагает увеличение минимальной пенсии до 1200 евро в месяц», — рассказал специалист.

По опросам большая часть населения выступает против этой реформы, а 58 процентов поддерживают масштабные забастовки. У Макрона есть большое преимущество, он проводит реформу на втором президентском сроке, ему не нужно выигрывать следующие выборы, поэтому на него не давит электоральная ответственность Евгений Осипов старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Голосование

За принятие инициативы проголосовала только верхняя палата французского парламента — Сенат. Нижняя палата — Национальная ассамблея — не приняла реформу, поскольку не успела обсудить законопроект в отведенные сроки. Это может вызвать проблемы при дальнейшем рассмотрении проекта, считает Осипов.

«Нижняя палата вообще не голосовала за эту реформу, поэтому автоматически проект перешел в верхнюю. Теперь будет создана специальная смешанная комиссия из депутатов Национальной ассамблеи и Сената, которая до 26 марта должна вынести итоговое решение, которое пока совсем не очевидно», — объяснил политолог.

По-прежнему существует вероятность, что Макрону придется проводить эту реформу без одобрения парламента, то есть просто президентским решением, что приведет к еще большему ожесточению улицы Евгений Осипов старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

11 марта на территории всей Франции прошли масштабные забастовки против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста. Во время акций произошли стычки протестующих с полицией. Правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ после того, как их забросали петардами и бутылками. Как сообщает BFMTV со ссылкой на данные МВД, в протестах приняли участие около 370 тысяч человек.