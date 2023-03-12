В СПЧ отреагировали на требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру

Член СПЧ Брод назвал требование к УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру постыдным явлением

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод отреагировал на требование к монахам Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру. Его слова передает РИА Новости.

Брод назвал ситуацию постыдным явлением, которое перечеркивает все заявления украинских властей о приверженности гуманизму и праву. По его мнению, международные организации, в том числе ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО, должны «прервать постыдное молчание и пресечь вакханалию на Украине в отношении представителей УПЦ».

«Начиная с 90-х годов прошлого столетия агрессивную политику в этом направлении развернули украинские националисты», — заявил Брод, подчеркнув, что после 2014 года к ним присоединились власти Украины. «Теперь в завершающую стадию перешла попытка захватить Киево-Печерскую лавру, святыню для всех православных, знаковое культурно-историческое место», — заключил он.

В администрации заповедника «Киево-Печерская лавра» обязали монахов УПЦ покинуть здания монастыря до 29 марта. В качестве обоснования подобного требования были приведены выводы межведомственной рабочей группы о нарушении обителью условий договора по использованию госимущества. Однако представители УПЦ отказались это сделать.