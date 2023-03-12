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04:50, 12 марта 2023Экономика

Россиянам назвали эффективный способ сбережения денег

Экономист Кулаков: сбережения нужно хранить в разных валютах и в нескольких банках

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков рассказал, что сейчас сбережения лучше хранить в разных валютах, используя для этого несколько банков и разные сроки депозитов — это единственный надежный способ во время финансовой нестабильности. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

По словам Кулакова, часть накоплений необходимо держать в рублях на относительно коротких — до полугода — депозитах. Такой срок позволит выгодно переложить средства в случае изменения ключевой ставки.

Доллары США и евро эксперт рекомендует хранить в том случае, если по работе или по семейным обстоятельствам планируются поездки в Европу. При этом рассчитывать на резкий рост стоимости этих валют не стоит — для этого сегодня нет никаких предпосылок.

Довольно перспективными и безопасными являются вклады в юанях. Курс этой валюты стабилен, и спекулятивные колебания маловероятны. Впрочем, как и на высокие проценты по вкладу.

А вот любимый многими способ вложения денег — покупка недвижимости — за прошлый год потерял инвестиционную привлекательность. По словам Кулакова, если у семьи нет необходимости в приобретении жилья на перспективу, например, для детей, то делать этого не нужно. Ставки по аренде упали, а цены завышены. При этом продать квартиру или дом в случае острой потребности в деньгах оперативно не получится.

Ранее доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака оценил сроки замены американского доллара китайским юанем. По его словам, на это потребуется не менее десяти лет.

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Екатерина Подвигина
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