Сроки замены доллара юанем оценили

Экономист Кульбака: юань сможет заменить доллар и стать мировой валютой через десять лет

Китайскому юаню потребуется не менее десяти лет, чтобы занять место американского доллара и стать мировой валютой. Таким мнением поделился доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака. Его слова приводит URA.RU.

Эксперт считает, что в ближайшее время никто не будет специально оспаривать первенство доллара, назвав эту затею бессмысленной и глупой. Кульбака отмечает, что обычно процесс замены валюты-гегемона происходит сам по себе, когда экономика страны ослабевает. «Если у всех используется доллар, то всем невыгодно его менять. Китаю до него еще очень далеко», — указал он.

Экономист объяснил, что существует несколько условий, чтобы валюта стала мировой. В первую очередь, это крупная, устойчивая экономика со стабильной экономической историей. И в настоящее время этому отвечает только США. При этом экономическая история Китая плохая — короткая и не надежная, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что россияне массово скупают китайский юань — в 2022 году объем торговли этой валютой на Мосбирже вырос в 40 раз. Также в РФ выросло кредитование в юанях. Этот рост объясняется как ставками ниже, чем по рублевым кредитам, так и спросом на конвертацию кредитов из «недружественных» валют.