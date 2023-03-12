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18:44, 12 марта 2023Россия

Убитого в Подольске ударили ножом в спину и задели сердце

РЕН ТВ: убитый в Подольске приехал в Москву на заработки из-за тяжело больной мамы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Подруга 23-летнего Евгения Шмелькова, убитого в подмосковном Подольске, рассказала подробности произошедшего. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушка, которую зовут Татьяна, утверждает, что Шмельков работал охранником. «Знаю, что отдыхали в кафе с хозяином, на которого он работал», — объяснила она. По словам ее знакомых, убийца ударил его ножом в спину и задел сердце.

Для нас это очень горестная весть, потому что мы знаем его маму, она очень тяжело больна. И как она сейчас всю эту ситуацию принимает, нам очень печально. Она живет где-то в области. Из-за этого Евгений и приехал в Москву, Подольск на заработки. Он — единственный сын у нее

Татьяназнакомая убитого

Конфликт в кафе в Подольске произошел утром 12 марта. Сообщалось, что в ходе драки был убит 23-летний уроженец Пензенской области. Позднее стало известно о задержании подозреваемого — местного жителя 1995 года рождения.

Первоначально сообщалось, что к убийству причастен нападающий хоккейного клуба «Сочи», сын депутата Госдумы Бориса Иванюженко, однако Следственный комитет опроверг эту информацию.

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Олег Парамонов
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