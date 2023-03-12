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16:47, 12 марта 2023Силовые структуры

В СК подтвердили задержание подозреваемого в убийстве в Подольске

В ГУ СК по Московской области подтвердили задержание подозреваемого в убийстве в Подольске

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло в гриль-баре в Подольске. Факт задержания подтвердила старший помощник начальника Главного управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий, передает РБК.

«Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего», — рассказала представитель ведомства. Она уточнила, что на данный момент с задержанным работает следователь.

Конфликт в кафе в Подольске произошел утром 12 марта. Сообщалось, что в ходе драки был убит 23-летний уроженец Пензенской области. Позже стало известно, что убитый работал в охране ночных заведений, был уравновешенным человеком и никогда не вел себя некорректно.

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Виктория Кондратьева
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