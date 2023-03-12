Участники протестов в Кишиневе выдвинули ультиматум властям

Участники протестов в Кишиневе потребовали у власти оплатить счета за газ и отопление

Участники протестной акции «Движение для народа» в центре Кишинева выдвинули властям ультиматум, потребовав от правительства оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

«Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование. Даем правительству 24 часа на реализацию наших требований», — цитирует агентство заявление вице-председателя партии «Шор» Марины Таубер.

Протестующие решили передать текст резолюции властям и двинулись в сторону дома правительства, но их остановили полицейские.

Ранее сообщалось, что в Кишиневе произошли столкновения протестующих с полицией. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов преградили оппозиции путь на главную площадь столицы. Протестующие скандируют лозунги «Долой диктатуру», «Долой [президента Молдавии] Майю Санду».

10 марта сторонники и представители оппозиционной партии «Шор» начали пикет у зданий министерства внутренних дел (МВД) Молдавии и Апелляционной палаты республики, анонсировав мирный митинг в Кишиневе в воскресенье, 12 марта. Они требовали справедливой юстиции, выступили против полицейского произвола, а также политического преследования сторонников, членов и руководства партии.