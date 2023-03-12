Политик Янг: начиная с 1943 года целью США является удержание мирового господства

Американский политик Джеффри Янг в своем Twitter-аккаунте обвинил Соединенные Штаты в стремлении удержать мировое господство.

По его словам, именно это является основной целью Вашингтона начиная с 1943 года . Янг указал, что с тех поря вся внешняя политика США была направлена на предотвращение любых союзов, способных поставить под угрозу их доминирование, а также их военный, индустриальный и топливно-энергетический комплексы.

Ранее обозреватель The American Conservative (TAC) Джордж О'Нил-младший заявил, что Соединенные Штаты теряют мировое господство из-за конфликта на Украине. Он отметил, что союзники Вашингтона начали сомневаться в необходимости дальнейшего сотрудничества, в частности, после введения Штатами антироссийских санкций, которые негативно отразились на европейских странах.