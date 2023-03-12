Стюардессы в мини-юбках выполнили трюк вверх ногами и удивили пользователей сети

Три бортпроводницы в мини-юбках закрыли багажные полки ногами и попали на видео

Стюардессы крупнейшего лоукостера США Southwest Airlines в мини-юбках выполнили акробатический трюк на борту самолета. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в аккаунте, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, как три сотрудницы авиакомпании сначала стоят в проходе между рядами кресел, а затем, опираясь руками на подлокотники, переворачиваются вверх ногами и закрывают сразу две багажные полки. При этом девушки одеты в черные фирменные платья с красными и синими полосами, а также темные колготки и туфли на каблуках в тон.

Подписчики сообщества оценили задумку бортпроводниц и оставили восхищенные комментарии под постом, который набрал более 45 тысяч просмотров. «Вы такие креативные и гибкие! Восхищаюсь», «Думаю, что вам стоит выполнить подобный трюк во время полета — пассажирам наверняка понравится», «Отличный способ занятья физкультурой между рейсами», «Вы в удивительной форме!» — написали пользователи сети.

Ранее в марте российский тревел-блогер поделился лайфхаком, как во время полета обратить на себя внимание стюардессы и получить ее номер телефона. По совету путешественника, необходимо дождаться раздачи напитков на борту и на вопрос понравившейся бортпроводницы о предпочтениях попросить по одному стакану каждой имеющейся позиции.