«ЦИАН.Аналитика»: цены на вторичное жилье в России перестали снижаться

Цены на вторичное жилье в России перестали снижаться — средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России в марте 2023 года составила 124,7 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитика».

По информации издания, наиболее выраженный рост средней стоимости объектов на вторичном рынке за месяц произошел в Волгограде — на 2,4 процента (до 85,6 тысячи рублей за квадратный метр) и в Челябинске — на 2,1 процента (до 72,9 тысячи рублей за квадратный метр).

Однако в Москве средняя цена предложения на вторичном рынке увеличилась за год на 3,5 процента и составляет 301,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее в компании «Этажи» пришли к выводу, что по итогам февраля 2023 года цены на вторичное жилье в России выросли до 7,5 процента.