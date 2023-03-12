The Hill: победа умеренного консерватора на выборах президента США лишит Киев поддержки

Победа кандидата из числа умеренных консерваторов на выборах президента США в 2024 году поставит под вопрос военную и финансовую поддержку Киева, заявил обозреватель Эл Хант в статье для The Hill.

По его словам, «убежденные консерваторы» поддерживают курс бывшего американского лидера Дональда Трампа, при этом хотели бы видеть более сдержанного и «даже вежливого» руководителя. Автор статьи добавил, что лидером среди них является бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли. «Если Хейли дойдет до полуфинала, будет ли она выступать за безоговорочную поддержку Украины?» — задался вопросом журналист.

Хант также подчеркнул, что республиканская партия под крылом Хейли будет придерживаться принципов экономического национализма, изоляционизма. Кроме того, по его мнению, Хейли будет отрицать результаты выборов 2020 года, на которых победил действующий президент США Джо Байден.

Ранее обозреватель The Washington Times Майкл Маккена заявил, что разрыв между апологетами военной помощи Украине и реальными избирателями в США стал настолько очевиден, что даже крупные издания пишут о растущей усталости налогоплательщиков от конфликта. Это может вынудить Запад отказаться от военной помощи Киеву, добавил он.