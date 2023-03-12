Блогерша раскрыла простой способ стирать светлую и темную одежду вместе

Блогерша Энн Рассел: стирать светлую и темную одежду вместе можно с блокатором окрашивания

Блогерша Энн Рассел раскрыла простой способ стирать светлую и темную одежду вместе без вреда для ткани. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,3 миллиона подписчиков.

По словам юзерши, предотвратить потускнение цветных вещей и порчу белых при одновременном удалении загрязнений можно при использовании специального блокатора окрашивания, продающегося в магазинах. Последний представляет собой впитывающие краску салфетки, которые следует добавлять в стиральную машину. «Кроме того, смешанные предметы гардероба следует стирать в холодной воде», — добавила женщина.

В свою очередь пользователи сети поблагодарили инфлюэнсершу за лайфхак. «Никогда не слышала о подобном средстве. Блестящая идея», «Большое спасибо тебе за помощь», — указали они.

Ранее в марте блогерша Софи с никнеймом @oldtonewhome назвала простой способ вернуть мягкость полотенцам при стирке. В первую очередь при удалении загрязнений она посоветовала убедиться, что стиральная машина не сильно загружена. Затем следует добавить в нужный отсек белый винный уксус вместо кондиционера для белья.