Аналитик оценила шансы ЕС вернуться к дешевому газу

Аналитик Белова: ЕС из-за отказа от импорта из России не вернется к дешевому газу

Директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова оценила шансы стран Европейского союза (ЕС) вернуться к дешевому газу на фоне прекращения импорта из России. Своим прогнозом она поделилась в беседе с РИА Новости.

Так, по мнению аналитика, Европа отказалась от «самого привлекательного с точки зрения стоимости добычи и транспортировки трубопроводного газа», поэтому шансы вернуться к дешевому топливу в будущем крайне малы.

По ее словам, новый газовый баланс ЕС будет складываться из более дорогих источников.

Ранее глава комитета по энергетике и природным ресурсам сената США Джо Манчин заявил, что США способны полностью заместить нефть и газ из России для Евросоюза. «Если мы сможем сделать это и убрать с рынка российскую нефть, используемую в качестве оружия, это будет благословением для демократии и свобод людей», — сказал он.