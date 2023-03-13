Из Apple начали массово уходить топ-менеджеры

Bloomberg: с лета 2022 года из Apple ушли более десятка ключевых руководителей

Американскую корпорацию Apple в последние полгода начали массово покидать высокопоставленные сотрудники, большинство из которых занимали должность вице-президента и находились в прямом подчинении гендиректору Тиму Куку. О возможных причинах такой тенденции пишет Bloomberg.

С лета 2022 года компания потеряла более десяти ключевых сотрудников, которые отвечали за промышленный дизайн, интернет-магазин, информационные системы, облачные технологии, разработку программного и аппаратного обеспечения, продажи на развивающихся рынках, а также закупки, вопросы конфиденциальности и абонентское обслуживание.

До этого Apple в среднем меняла одного или двух топ-менеджеров в течение года. Например, в 2021 году глава проекта по созданию самоуправляемых автомобилей ушел в Ford. Так что такое количество увольнений выглядит примечательным.

При этом некоторые руководители находятся в самом расцвете карьеры и могли претендовать на повышение, а по ряду позиций заменить ушедших не удалось до сих пор. Например, на должность главы отдела промышленного дизайна после ухода Эванса Хэнки кандидатуры не нашлось, и теперь команда дизайнеров подчиняется операционному директору.

Авторы материала подозревают, что такое количество увольнений — только начало, потому что многие высокопоставленные сотрудники Apple работают там десятилетиями и близки к выходу на пенсию.

В качестве причин, помимо обычной текучки, они выделяют несколько. Во-первых, компания стала заметно более бюрократичной, а значит, добиться в ней индивидуального успеха стало сложнее. Кроме того, как и во всякой глобальной корпорации, много сил отнимает внутренняя политика и межведомственные разборки. Во-вторых, ряд руководителей могли таким образом выразить протест против перевода своих сотрудников на долгосрочные проекты, которые могут вообще не реализоваться. Это, в частности, проекты по смешанной реальности и созданию самоуправляемых автомобилей.

Влиять могли и слишком размытые сроки повышения в должности и неуверенность в том, что это когда-то может произойти. Кроме того, у вице-президентов могли сократиться доходы. Они в Apple зависят от капитализации компании, в ряде случаев вознаграждение более чем наполовину связано с курсом акций. А вот они в прошлом году упали почти на 30 процентов.

Ранее стало известно, что Apple вместе с Foxconn добилась от властей индийского штата Карнатака изменения трудового законодательства, что открывает возможность строительства там завода по производству iPhone. По новым правилам, трудовые смены могут быть увеличены до 12 часов, а женщинам позволено работать ночами. Такие же нормы действуют в странах, где расположены производства iPhone.