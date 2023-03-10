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14:14, 10 марта 2023Экономика

Apple добилась от индийского штата разрешения женщинам работать по ночам

Apple и Foxconn добились от индийского штата Карнатака права на 12-часовые рабочие смены

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Власти индийского штата Карнатака изменили трудовое законодательство под давлением производителей электроники Apple и Foxconn, что позволит нарастить выпуск iPhone в регионе. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с деталями процесса, пишет Financial Times.

Утвержденные правила разрешают 12-часовые рабочие смены, а также позволяют женщинам выходить на работу ночью. Таким образом, корпорации получат те же условия, что на собственных заводах в Китае, Вьетнаме и на Тайване, где на производственных линиях сборки доминируют именно женщины.

Министр электроники и информационных технологий Индии Раджив Чандрасекар уже анонсировал строительства нового завода в регионе, но сами компании пока не подтвердили это. Тем не менее источник в Foxconn подчеркнул, что корректировка трудового законодательства имеет ключевое значение при выборе региона, в котором появится новый завод.

Действующие правила ограничивают количество трудовых часов в неделю — не больше 48-ми, но вместе с тем увеличивают количество разрешенных сверхурочных часов за три месяца с 75-ти до 145-ти.

Собеседник издания в индийском правительстве указал, что стране необходимо повышать эффективность труда, чтобы конкурировать с соседями. При этом иностранные производители заинтересованы в индийском рынке на фоне проблем с Китаем. Политика Пекина по борьбе с COVID-19 привела к крупнейшим сбоям в глобальных цепочках поставок и подорвала веру в надежность китайских предприятий. Свое влияние оказывают и технологические санкции со стороны США.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы в России может возникнуть дефицит iPhone. Новые санкции США, запрещающие поставки смартфоном дороже 300 долларов, ставят под угрозу параллельный импорт. Многие посредники начали считать риск вторичных санкций слишком большим.

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Платон Щукин
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Apple добилась от индийского штата разрешения женщинам работать по ночам
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