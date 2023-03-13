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22:06, 13 марта 2023Экономика

Названы сроки появления обязательной маркировки БАДов в России

Минпромторг: обязательная маркировка БАДов в РФ может начаться с 1 октября 2023 года

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева назвала сроки появления обязательной маркировки биологически активных добавок (БАДов) в России. По ее словам, она может начаться с 1 октября 2023 года, передает РИА Новости.

Заместитель министра отметила, что в настоящее время ведомством подготовлен проект постановления о введении обязательной маркировки. Он предусматривает несколько этапов: с 1 сентября вводится регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября — обязательная маркировка производителями и импортерами.

С 1 марта 2024 года предполагается обязательная фиксация кода при торговле в розницу. Отслеживание поштучно должно быть реализовано к 1 сентября 2025 года, добавила Приезжева. Таким образом, на внедрение отведено два года.

Ранее стало известно, что правительство России с 1 февраля запустит экспериментальную систему, исключающую техническую возможность продажи просроченной продукции, а также табачной продукции, незаконно введенной в оборот.

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Марина Совина
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