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00:09, 13 марта 2023Бывший СССР

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм подземной части «бахмутской азовстали»

Военкор Симонов заявил о начале штурма ЧВК «Вагнер» подземной части «бахмутской азовстали»

Фото: РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали штурм подземной части «бахмутской азовстали» — «Артемовского завода обработки металлов» (АЗОМ). Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Симонов.

По его информации, штурмовые группы вагнеровцев зашли в подземные коммуникации предприятия и пробиваются в шахту. Военкор отметил, что бои идут на глубине до 320 метров.

В свою очередь, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что о прорыве бойцов ЧВК «Вагнер» на «Артемовский завод по обработке металлов» с севера стало известно 10 марта. Они начали атаку вглубь территории огромного предприятия с плотной промышленной застройкой и сетью подземных коммуникаций, уходящих под землю на десятки этажей.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) очень тяжелая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «подкидывают бесконечные резервы».

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Марина Совина
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