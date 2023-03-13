Российский пенсионер установил рекорд по экстремальным прыжкам

Российский пенсионер совершил банджи-прыжок с высоты 207 метров

Российский пенсионер Борис Графов побил собственный рекорд по экстремальным прыжкам. Об этом сообщается в Telegram-канале Skypark Sochi.

«Каждый раз мы с огромным удовольствием ждем Бориса Графова, который ежегодно бьет свой же рекорд по прыжкам. А ведь ему 5 февраля исполнилось 93 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на счету пожилого мужчины десять полетов. 8 марта он совершил банджи-прыжок с высоты 207 метров и посвятил его всем прекрасным девушкам.

«А после полета Борис Графов уже традиционно читал нам стихи собственного сочинения о Скайпарке. Кстати, Бориса Михайловича просто обожают все наши гости, его всегда поддерживают как олимпийского чемпиона!» — рассказали представители скай-парка.

В июне 2021 года сообщалось, что южноуралец Владимир Лущиков в 80 лет стал рекордсменом страны в легкой атлетике. На соревнованиях по прыжкам в длину в Санкт-Петербурге он прыгнул на 3,53 метра.