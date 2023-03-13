Названы округа Москвы с самым дорогим жильем бизнес-класса

«Бон Тон»: СЗАО стал округом Москвы с самым дорогим жильем бизнес-класса

В феврале 2023 года административным округом Москвы с наиболее дорогим жильем бизнес-класса стал Северо-Западный (СЗАО). Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Бон Тон».

По данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра в СЗАО установилась на уровне 485,2 тысячи рублей. За месяц положительная динамика показателя достигла пяти процентов, а за год — 16,5 процента. Средняя цена объекта в Северо-Западном округе в феврале нынешнего года составила 34,4 миллиона рублей, что на 17,2 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года. В 2022 году СЗАО занимал лишь пятую строчку рейтинга. Управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова пояснила, что прирост стоимости квадратного метра в Северо-Западном округе произошел не только из-за роста строительной готовности проектов, но по причине изменения структуры экспозиции. Она добавила, что в этой локации находятся наиболее активно строящиеся и востребованные проекты бизнес-класса.

Вторым округом столицы с самыми дорогими квартирами бизнес-класса специалисты назвали Центральный (ЦАО), где среднюю стоимость «квадрата» по итогам февраля оценили в 481,1 тысячи рублей (плюс 6,1 процента за месяц и плюс 21,2 процента за год), а среднюю цену лота — в 34,2 миллиона рублей (плюс 5,6 процента за год). Напротив, округом с самой дешевой недвижимостью бизнес-класса оказался Юго-Восточный (ЮВАО). Средняя стоимость квадратного метра там в феврале установилась на уровне 379,8 тысячи рублей. По сравнению с февралем 2022-го размер параметра увеличился на 7,5 процента. Средняя цена квартиры в ЮВАО составила 21,4 миллиона рублей (минус 23,2 процента за год).

В среднем по Москве размер «квадрата» жилья бизнес-класса во втором месяце текущего года оценили в 445 тысяч рублей. За месяц показатель вырос на два процента, а за год — на пять процентов.

Ранее в марте аналитики риелторского агентства Est-a-Tet пришли к выводу, что по итогам февраля 2023 года лидером по предложению жилья в новостройках оказался московский район Раменки. По их данным, на продажу в нем в указанный период было выставлено 189,8 тысячи квадратных метров (2,44 тысячи лотов).