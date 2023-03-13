Российский бизнес решил пожаловаться Путину

Bloomberg: члены РСПП пожалуются Путину на растущую роль государства в экономике

Ведущие члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) собираются пожаловаться президенту Владимиру Путину на растущую роль государства в экономике. О подобном решении бизнесменов сообщает Bloomberg.

Встреча российского бизнеса и главы государства намечена на 16 марта. Представители бизнес-сообщества будут выступать за либерализацию бизнес-среды (например, за смягчение наказания за ряд экономических преступлений, таких как отмывание денег), пишет издание. Отмечается, что в прошлом году многие магнаты боялись, что их публичное появление с Путиным может побудить западные страны наложить на них санкции, а сейчас большая часть РСПП уже попала под различные ограничения.

По данным Bloomberg, Путин во время беседы с бизнесом хочет сосредоточиться на возобновлении экономического роста и на большей ответственности предпринимателей. Одним из вопросов может стать однократный взнос предприятий в российский бюджет, который ранее обсуждали в правительстве.

Власти и бизнес обсуждают разовый взнос в поддержку российского бюджета. Речь идет о пяти процентах от превышения прибыли за последние два года (2020-й решили не учитывать из-за пандемии). Окончательные расчеты будут известны после получения данных за 2022 год — пока бизнес исходит из 250 миллиардов рублей, а Минфин — из 300 миллиардов.