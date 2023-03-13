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17:55, 13 марта 2023Силовые структуры

Мастера службы подземных газопроводов задержали по делу о взрыве газа в Чите

В Забайкалье мастера «Читаоблгаза» задержали по делу о взрыве бытового газа в доме в Чите
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Забайкальском крае мастера службы подземных газопроводов «Читаоблгаз» задержали по делу о взрыве бытового газа в жилом доме в Чите. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Мужчине предъявили обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, 9 марта работник, который должен был соблюдать правила промышленной безопасности опасных объектов, приказал подчиненным подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода в пятиэтажку на Боровой улице в Чите. При этом обвиняемый знал, что специалисты обследовали не все квартиры в этом доме, так как застали не всех жильцов. Таким образом, он не убедился в исправности газового оборудования внутри дома.

Из-за этого в одной из квартир произошла утечка газа. В результате были разрушены пять квартир, пострадал маленький мальчик.

Взрыв газа в пятиэтажке Читы произошел в четверг, 9 марта. Он разрушил два верхних этажа здания. Спасатели в ходе поисковой операции спасли 12 человек, среди которых трое детей.

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Елизавета Новикова
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