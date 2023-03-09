Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке Читы снова возросло

Число пострадавших при взрыве газа в Чите возросло до семи, под завалами дома никого нет

Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Чите Забайкальского края возросло до семи. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

Ранее в министерстве сообщали, что после взрыва газа в пятиэтажке на улице Боровой под ее завалами находятся люди. Спасатели услышали под перекрытиями между четвертым и пятым этажом человеческие голоса, заявили в МЧС.

Там уточнили, что спасатели в ходе поисковой операции спасли 12 человек, среди которых трое детей, подчеркнув, что после обнаружения под завалами ребенка под ними никого не осталось.

«Был проведен разбор конструкций. Спасатели спустили пострадавшего на жестких носилках по автолестнице и передали скорой медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

Взрыв газа в пятиэтажке Читы произошел в четверг 9 марта. Он разрушил два верхних этажа здания и повредил не меньше пяти квартир. Предварительной причиной взрыва названа разгерметизация газового баллона.